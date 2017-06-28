善化堆置場大火 燒出幕後不法集團押3人

4月台南善化廢棄物堆置場大火，燒出不法集團現形。（資料照，記者楊金城攝）

2017-06-28 21:47

〔記者楊金城／台南報導〕4月1日台南市善化區一處非法廢棄物堆置場發生大火，黑煙衝天，散發惡臭，還連燒數日，引起民怨。檢警環調查赫然發現，竟有非法廢棄物處理集團在幕後操控，涉嫌用假名租倉庫堆放廢棄物，也有的在別處亂倒廢棄物再放火燒，行徑十分可惡。

台南地檢署主任檢察官林仲斌指揮台南市刑大、保七總隊第三大隊追查，近日先逮捕負責處理廢棄物的丁姓、尤姓、王姓3嫌，法院裁准收押3人偵辦。至於事業廢棄物、生活廢棄物、醫療廢棄物的來源、處理廢棄物的金流都在偵查釐清中。

檢警環查出，這個不法集團未持有合格廢棄物處理執照，疑在善化、新市、官田和鹽水等地，用人頭、假名向不知情地主租下倉庫或空地，收運堆置各種廢棄物，另疑在安定、鹽水、學甲、新營、七股、後壁等地非法偷倒廢棄物，有的一亂倒就放火燒，堆置和偷倒地點光是在台南市就有12處，辦案人員懷疑其他縣市也有堆置藏放地點，污染環境惡行重大。

但百密一疏，不法集團在善化區堆置場不慎在4月1日發生大火，連燒5天，造成公害，燒出幕後影武者。

台南市環保局調查發現場內堆放大量的廢塑膠料、電路板、皮革、生活廢棄物，地主竟不知承租人的真實身分，承租人早已落跑，不知去向，環保局將全案和地主依違反廢棄物清理法、空污法移送檢方偵辦後，再查出背後有不法廢棄物處理集團在操控，另依組織犯罪罪嫌偵辦，日前逮捕主嫌丁姓男子在內共18人，並向法院聲押丁姓、尤姓、王姓3嫌獲准，全案擴大偵辦中。