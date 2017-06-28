被黑吃黑差點砍死對方 毒販殺人未遂獲輕判

2017-06-28 19:04

［記者黃捷／台北報導］天道盟太陽會朱璋淳涉嫌販毒，與陳姓男子相約交易，卻遭陳男持假鈔、玩具槍預謀劫毒，朱男盛怒之下，掏出折疊刀猛刺，差點把陳男捅死；士林地院審酌陳男先打算「黑吃黑」，朱男受激才犯下殺人未遂犯行，遂輕判5年6月，可上訴。

判決指出，朱、陳約定以8萬5000元交易K他命100克，去年12月23日清晨5時許在北市北投某超商碰面後，陳男藉口測試純度，從朱男手中拿取1包K他命，立刻大喊「有警察」，隨後轉身逃出店外。

朱男見狀緊追在後，並掏出預藏的摺疊刀，從後方先狠刺陳男背部2刀，兩人倒地後，又朝胸、腹、雙手、左大腿及臀部等處猛刺，經他人阻止才逃離現場。

陳男全身受有多處撕裂傷，且有氣胸、休克等症狀，失血量超過1500公升，醫院一度發出病危通知，所幸他命大，急救後撿回一命。

朱男雖承認砍人，但辯稱陳男先亮刀攻擊，他奪刀自衛，且想搶回毒品，與陳男拉扯在地，才不小心劃傷陳男，沒有殺人意圖；但法官認為，朱男見陳男倒地後仍持續猛刺，且每道傷口都深達3公分，不可能是不小心，不採信他的辯詞。

警方案發時有在陳男身上起獲玩具槍及假鈔，陳男也坦承預謀劫毒，合議庭因而認定他沒有買毒意願，打算以不法手段圖謀毒品，朱男盛怒之下才會持刀攻擊。

「刑法」殺人罪最輕本刑10年，未遂犯亦罰，但合議庭考量朱男犯案動機，案發時在當鋪工作、月薪25K，且陳男開庭時也表示：「我沒有怪朱男的意思，我願意原諒他。」最後僅判5年6月。

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