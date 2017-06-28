嘉義市立棒球場停車場出現破窗賊 14輛車遭殃

竊案發生地點位於嘉義市棒球場停車場B、C區。（記者丁偉杰攝）

2017-06-28 18:19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市立棒球場停車場今凌晨發生連續有14輛汽車被打破車窗、竊取財物。有被害人懷疑竊嫌趁著緊鄰停車場的「KANO棒球園區」施工，路燈沒亮的時機而犯案，不過，市府相關單位表示，該處路燈夜間正常運作，警方獲報後，調閱路口監視器追查，已鎖定對象偵辦。

遭竊車輛車主大多是棒球場附近住戶，今早起來欲開車時，發現車窗遭敲破，裡面的零錢或值錢物品被偷，氣憤報案。被害車輛以老車居多，其中一輛寶馬轎車雖僅損失車內零錢，但光是修理車窗費用就須花費4千元。

警方研判，竊嫌作案時間約在今凌晨1、2點，目的為竊取車內財物，當地人指出連日來有20多輛車受害，但截至今午，只有14名車主報案。

嘉義市立體育場場長辛宜燈說，曾有民眾反映浪費電，因此市立棒球場停車場入夜後，庭園燈以跳盞開的方式運作，路燈則全面開啟；案發地點屬於停車場B、C區，管理人員昨晚9點巡查時，該處燈具皆正常運作。

有被害人認為，「KANO棒球園區」工程進行期間，阻隔式圍籬讓工地周遭易形成治安死角，加上停車場昏暗燈光，讓宵小有可趁之機。嘉義市交觀處觀光發展科長林靖淳說，「KANO棒球園區」工程即將在6月30日如期完工。