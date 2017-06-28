被譏無用刺傷嫂 兄代討公道持刀砍弟

2017-06-28 18:12

〔記者余衡／新北報導〕兄弟鬩牆！新北市三峽區溪東路一處民宅，昨天發生連續家暴傷害案，與兄、嫂同住的43歲蔡姓男子，因工作不穩定遭嫂子賴姓女子譏諷「無路用」，兩人口角後竟作勢持水果刀刺向賴女，雙方拉扯時造成賴女手臂及臀部濺血，胞兄發現後立刻開車載老婆前往就醫。

晚間蔡姓兄弟論及此事，雙方各執一詞再度發生激烈爭吵，胞兄大怒跑進廚房拿出菜刀朝蔡男揮砍，蔡男躲避不及大腿及手臂多處遭砍傷，警方獲報到場立即制止衝突並將蔡弟送醫，全案訊後將蔡男依傷害罪函送法辦，蔡兄則依殺人未遂罪移送法辦。