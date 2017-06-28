新營求職變詐騙車手 毒品換部分酬勞

2017-06-28 18:46

〔記者楊金城／台南報導〕許姓、吳姓男子上網找工作，卻甘願淪為詐騙集團的車手，今天被新營警分局查獲，許嫌還被查到涉嫌持有1把改造槍，吳嫌帶有0.81公克安非他命毒品，詐騙集團疑以毒品代替領贓款的部分佣金來控制車手，偵訊過程中，詐騙集團仍透過簡訊指示2人領錢，因人頭帳戶已被列警示帳戶，警方無法再往上追查車手集團。

新營地區金融機構的ATM，最近屢有異常提領現象，是車手提領贓款的熱區，新營分局中山派出所所長陳豐霈調閱ATM提款影像，鎖定有槍砲、毒品前科的30歲許嫌（柳營人）與有毒品前科的25歲吳嫌（新營人）涉有重嫌，今天逮捕2嫌，起出14張提款卡、改造手槍1把、安毒和連絡用手機。

新營分局偵查隊長葉景星說，許嫌、吳嫌供稱上網求職，淪為詐騙集團車手，吳嫌持有的安毒，且是詐騙集團提供，做為車手佣金的一部分，詐騙集團疑以毒品控制車手；車手行情價是贓款2%的報酬，吳嫌只能領取0.5%金額，根本就是廉價車手。

警方偵訊過程中，詐騙集團提供給車手的手機又傳來訊息：「友人貨款15萬元將在28日中午匯進」，警方假冒車手回覆訊息，埋伏ATM守株待兔，最後因人頭帳戶被列入詐騙警示帳戶而白忙一場，分局將2嫌移送檢方偵辦。

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