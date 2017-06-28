富商包養開300萬支票 10年後嫌年老色衰不認帳

2017-06-28 17:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓富商10多年前為了將林姓美魔女追到手，大手筆開出300萬元支票包養，沒想到10多年後陳男嫌棄年屆7旬的她年老色衰，非但不認這筆帳，還將她肋骨打斷手打成殘，新竹地院昨天判無情的陳男仍須負起責任，判賠40萬元。

林女指控，年輕時她風姿綽約，身邊總有許多追求者，步入中年後，她仍風韻猶存，大她5歲、熱烈追求的陳姓富商為了展現誠意，於95年11月間承諾為與她發展性關係，決心將她追到手，大手筆一次簽下1張300萬元支票給她，說是作為她今後的生活費，要她不需擔心以後的日常開銷，從此安心做他的性伴侶，然而事後她向銀行提示，支票卻未獲付款，但她也因為對陳男有了感情，因此一直沒有把這件事情放在心裡。

二人交往10多年後，日前陳男又變心，找其他女人做他的紅粉知己，直到去年6月間，看破一切的林女遂開口向陳男要求，應對那張300萬元的支票負責，陳男竟認為她年老色衰，不願意理會，把她一腳踢開，頓時翻臉持木角棍棒瘋狂毆打她，把她肋骨打斷、手臂打殘，迄今仍需復健治療，且醫生發現她左手臂上臂肌肉萎縮情形日愈嚴重，不可能完全痊癒，左手失去功能而終生成殘，為此她身心受創嚴重，決心向新竹地院訴請賠償300萬元與28萬元醫療費用支出。

陳男則說，林女請求給付票款部分，依票據法規定，已達1年消滅時效；至於林女聲稱遭毆打致傷一事，與他無關。

然而有證人作證說，林女於事發後跟他說遭陳男打傷，而陳男也曾打2次電話給他，承認毆打林女，並要求他幫忙喬林女受傷之事，因此法官認為林女遭陳男打傷，確有此事。

法官認為，陳男僅因遭催討票款及感情糾紛，不思平和解決，竟以鈍器攻擊林女，且發生時林女已年屆7旬，生活無法自理，仍需繼續復健，對其心靈打擊非輕且勢將持續煎熬，其精神上自受有相當程度痛苦，最後判賠40萬元。