玩「飛高高」漏接 害2歲童喪命

2017-06-28 17:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓單親媽媽，因需工作賺錢，將2歲大的獨子委由吳姓女友人照顧，不料吳女帶小女兒出門就醫，獨留男童與丈夫在家中，因男童睡醒後哭鬧不休，吳夫為安撫其情緒，與男童玩「飛高高」的拋接遊戲，卻意外將男童摔落床板，造成男童頭部重創，住院20天後不治，新北地檢署今依業務過失致死、過失致死罪嫌起訴吳女、吳夫。

起訴指出，去年10月，陳女因工作無法照顧兒子，加上之前的保母又臨時辭職，吳女雖無保母職照，但因無業，主動稱可當保母，自己的兩個小孩也都自己撫養，陳女因此月付2萬元，請吳女全日照顧兒子。

去年12月3日晚間，吳女帶感冒的小女兒就醫，留下丈夫與男童獨處，男童睡醒後找不吳女，嚎啕大哭，吳夫為讓男童停止哭泣，竟玩起「飛高高」的拋接遊戲，但卻漏接造成男童頭部直接撞擊床板，男童當下呈現癱軟、無意識狀態，吳夫嚇得立即將男童抱下樓，請求巡邏員警通報119送醫搶救，無奈男童住院昏迷20天後，因頭部外傷顱內出血併腦壓升高及重度昏迷，併多重器官衰竭而不治死亡。

庭訊時，吳夫懊悔表示，因嘗試各種方法逗弄男童開心，仍無法讓男童停止哭泣，才會跟男童玩「飛高高」，他跟自己的孩子也是這樣玩，沒料到會發生這樣的事；吳女也對摔死友人的孩子感到很抱歉。