漢微科內線交易案 今傳喚前商總理事長張平沼兒、媳

2017-06-28 17:13

［記者錢利忠／台北報導］有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年拿下荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科等委託案，事後卻因涉及內線交易，遭檢調搜索及約談；除邱慧平被諭令500萬元交保外，前商總理事長張平沼的兒子張元賓及媳婦蘇姵萱也涉案，張、蘇分別以300萬元、200萬元交保；台北地檢署今天下午再次傳喚張、蘇，訊後已請回。

今天下午4點多，張元賓、蘇姵萱夫妻倆，訊後被記者追問是否認罪、是否認識邱慧平等諸多問題，2人均低調未發一語。據悉，張元賓先前應訊時，否認涉及內線交易，指ASML購併漢微科案之前，他分析研判值得投資，才向妻子蘇姵萱借帳戶買進漢微科股票，他並不認識邱慧平夫婦。

台灣去年出現史上最大宗的4大購併案，包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、荷商艾司摩爾收購漢微科等；邱慧平領軍的團隊，一口氣就拿下日矽案、ASML購併漢微科等2大案委託。

檢調獲報，邱慧平涉嫌在購併漢微科案重大訊息公布前，透過丈夫等親友為人頭進行內線交易，不法獲利2100萬元；上月底，邱慧平及婆婆羅莉珠被傳喚出庭，訊後邱慧平的委任律師指邱是被冤枉的。

今年3月7日，檢調發動首波搜索，除了邱慧平獲500萬元交保外，其餘被告包括邱的丈夫許耀仁以600萬元交保、許母羅莉珠100萬元交保、股市大戶史金生300萬元交保、張元賓300萬元交保、張的妻子蘇姵萱200萬元交保。