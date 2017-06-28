燿華工安4死者今解剖 家屬哭斷腸

2017-06-28 17:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］燿華電子宜蘭廠工安意外釀成4死2傷慘劇，4名死者今進行解剖，家屬也依序進入解剖室確認死者身分，但再度看到摯愛親人的冰冷遺體，許多家屬進入解剖室前就哭斷了腸，場面令人鼻酸，家屬們都淚訴，孩子與親人都回不來了，現在只要一個真相，且不要再發生同樣意外。

宜蘭地檢署檢察官江佩蓉今會同法醫研究所，針對4名死者進行解剖，釐清真正死因，解剖前家屬可進到解剖室，見親人最後一面，但許多人在進去之前瞬間淚崩，死者謝維恩的母親哭斷了腸，甚至一度昏厥，場面相當哀戚，家屬們只盼檢調能盡快查明真相，還摯愛的家人一個公道。

「我的小孩已經白白犧牲了，我不希望再有下一個像我們一樣心痛到要死的父母」，第1個進入廢水池的死者簡嘉威母親哽咽的說，這些犧牲都已經夠了，她再怎麼講，孩子都回不來，每個孩子都是父母心頭的一塊肉，只希望案情快點釐清，不要再有一樣的事情發生。

因搶救同事而罹難的課長許文賢育有2名孩子，全家人以他為經濟支柱，痛失許文賢家中經濟頓時陷入困難，許妻與岳父今前往福園，岳父說，家中經濟困難希望政府能盡量補助，公司有嚴重的管理問題，否則怎麼會死那麼多人，一定要給罹難員工家屬足夠的補償。

也因為救人死亡的謝維恩，他母親今在謝的哥哥的陪同下來的員山福園，謝為恩的哥哥表示，如果維恩是因為例行性清池而死，那這樣意外的發生是遲早的事，公司怎麼能讓員工在這麼高風險的狀況下，進行清池工作，希望檢調給予真相；另有家屬表示，燿華電子的工會到現在都還未協助處理後續賠償事宜，及釐清事情發生的原因，形同虛設。

燿華電子公司企業工會副理事長吳淑君表示，案情現在仍眾說紛紜，工會仍在等待檢調調查的結果，待醫院受重傷的同仁復原後，也會去訪問了解案發原因，現階段會先協助死者家屬處理後事，已派員隨時在福園待命，了解家屬需求，後續的賠償事宜工會一定依照家屬意願全力協助。

據了解，今天的相驗，有2名死者有外傷，但與致死原因無關；地檢署表示，4名死者的實際死因，待鑑定報告出爐後，才能確定，法醫研究所將以最速件處理，順利的話只要一週的時間鑑定報告就能出爐。