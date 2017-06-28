北市警局中階官 124人大調動

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局針對部分退休、外調職缺，基於治安勤業務需要，調整高達124名中階警官職缺，並統一於6月30日離到職。
調動名單為：
刑警大隊偵七隊長邱桂美；刑警大隊經濟組組長張文峰；文山第一分局偵查隊長林弘基；文山第二分局偵查隊長謝志鑫；北投分局偵查隊長楊坤明；內湖分局偵查隊長王國峯；刑警大隊偵六隊長黃壬鍵；捷運警察隊刑事組長葉錦洲；刑警大隊偵查組長陳至瑋；士林分局偵查隊長賴俊堯；萬華分局偵查隊長蔡坤益；信義分局偵查隊長車宇基。
萬華分局督察組長黃全愉；大同分局督察組長吳宜蓉；信義分局督察組長謝如孟；文山第一分局督察組長陳佳緯；保安警察大隊督察組長趙進發；北投分局督察組長何明祥；中正第二分局督察組長許煜凡；捷運警察隊督察組長陳心怡；內湖分局督察組長楊志傑；南港分局督察組長莊祐銓；交通警察大隊督察組長蔡岳良；中正一分局督察組長林岳寬。
交通警察大隊勤務指揮中心主任黃坤錫；交通警察大隊綜合組長蔡文給；韓秀珍中山分局行政組長；陳中興萬華分局秘書室主任；毛家華大同分局秘書室主任；黃兆尉北投分局秘書室主任；簡世珪北投分局行政組組長；胡勝琳少年警察隊預防組長；林榮峰松山分局交通組長；張廉鈴南港分局交通組長；鄧進華大安分局行政組長；何金城少年警察隊偵查組長；陳政隆文山二分局民防組長；藍振原士林分局行政組長；林本泓南港分局行政組長。
薛守訓大同分局防治組長；謝健德大同分局保防組長；陳冠宇大同分局行政組長；陳功輝婦幼警察隊行政組長；廖立仁保防科社調股長；蔡煉勇中正一分局交通組長；蔡正廉士林分局交通組長；劉昌祺文山一分局民防組長；鄭文學後勤科庶務股長；詹永樟中正一分局行政組長；蔡三保中正二分局民防組長；黃昭欽文山二分局行政組長；吳序泰後勤科財產股長；張碧慧外事科警務正；陳弘明外事科綜合股長；陳彥錦刑事警察大隊專員；吳漢中刑事警察大隊專員；黃瀰嬗刑事警察大隊專員；劉宗仁刑事警察大隊專員。
吳俊逸、張翊軒、洪明賢、許竣閔、陳俊誠市警局督察室督察員；于長豪督察室警務正；黃贏慧保安科警務正；廖學傑勤務指揮中心督察員；謝加榮防治科警務正；簡世勇訓練科警務正；江增健保安科警務正；柯立福勤務指揮中心警務正；周永健防治科警務正；江金紋犯罪預防科警務正；柯清波督察室警務正；張德全勤務指揮中心督察員；黃柏翔督察室警務正；陳振翔局秘書室警務正；陳敬武犯罪預防科警務正。
郭耀男督察室警務正；陳育敏犯罪預防科警務正；黃柏鈞秘書室警務正；李榮縣犯罪預防科警務正；王怡婷後勤科警務正；吳立傑後勤科警務正；黃宏諺中正第一分局警備隊長；馬榮松大安分局警備隊長；張建明中正第二分局警備隊隊長；林宏銘南港分局警備隊長；陳裕原松山分局警備隊長；林荒仙文山二分局警備隊長；王銘祥交通警察大隊中隊長；周維強大安分局偵查隊副隊長；顧軒庭刑事警察大隊偵查第八隊副隊長；詹永祥刑警大隊偵查第五隊副隊長；陳進昌刑事警察大隊偵查第七隊副隊長。
謝昆材松山分局偵查隊副隊長；魏德盛中正一分局偵查隊副隊長；黃桂卿內湖分局偵查隊副隊長；歐陽俊中山分局長春路派出所長；黃升揮萬華分局西園路派出所長；張義和中山分局大直派出所長；高永限大同分局寧夏路派出所長；張君業北投分局關渡派出所長；林胡坤中山分局民權一派出所長；黃建彰中正第一分局仁愛路派出所長；莊閔傑內湖分局港墘派出所長；黃甯內湖分局康寧派出所長。
曾聰義松山分局東社派出所長；林廷睿士林分局天母派出所長；郭文釋士林分局蘭雅派出所長；鄭碩堯大安分局和平東路派出所長；魏子淘中正第二分局南昌路派出所長；林建良中正第二分局思源街派出所長；霍建元大安分局羅斯福路派出所長；黃沛元中正第二分局泉州街派出所長；江順志士林分局社子派出所長；劉振達文山第二分局景美派出所長；呂俊龍北投分局大屯派出所長；陳柏剛文山第一分局指南派出所長；李建璋萬華分局莒光派出所長；陳俊銘萬華分局桂林路派出所長；黃國峯文山第一分局萬芳派出所長；吳柏緯內湖分局潭美派出所長；蔡育憲北投分局光明派出所長；薛靖彥士林分局翠山派出所長。