冒充死人身分搶運鈔車逃22年 被逮判刑13年

2017-06-28 16:36

〔記者王定傳／新北報導〕82年間，男子顏健雄夥同花蓮中小企業銀行土城分行行員呂恆策等人，在新北市土城區搶運鈔車，得手1280萬；顏男隱姓埋名，躲了22年，還是落網，新北地院認定顏所犯是刑法舊法的加重強盜罪，追訴權時效20年，還要計算因通緝停止的5年時間，要到108年才到期，依結夥攜帶兇器強盜罪，判他13年徒刑。

82年10月28日，顏男與友人陳宏池及行員呂恆策共謀，由呂男提供運鈔路線、選擇劫取地點等；隔日，顏、陳兩人分騎2台機車，頭戴安全帽，持開山刀在土城中央路、公館路口截車，奪走重量約20.9公斤的錢袋，裡面裝有現金1280萬元。

4天後，顏、陳兩人透過電話與呂男相約見面分贓，警方早已掌握，將陳男逮捕，顏男則趁隙逃逸；警方事後僅追回919萬元贓款，及2台用贓款購買的汽車，剩下的218萬下落不明。

顏男一躲就是22年，隱姓埋名，直到去年3月，他駕車經台一省道善化段，見警方巡邏車，心虛急轉彎反引起注意，警方帶回訊問；他拿出偽造的曹男駕照，警方發現曹男已在95年死亡，顏仍堅稱自己是曹男，警方請曹的父親、配偶指認，都否認他是曹男，檢警透過指紋、臉孔辨識及DNA，無法查明其身分，懷疑他是偷渡犯。

顏不透露身分被羈押，檢方以偽造文書起訴，台南地院法官告知將延押，顏才說自己是顏健雄，但不提運鈔車搶案；3個多月來警方查訪顏男親屬，透過家屬進行DNA檢體採驗，經刑事局生物科身分鑑定，確認他就是顏健雄。

合議庭發現，顏的追訴權時效是20年，加計因通緝而停止的5年時間，總計25年，他要到108年才會超過追訴期。