「Go 揪（Joy）台東201趣」馬卡巴嗨活動名稱費疑猜

2017台東馬卡巴嗨文化觀光季海報。（記者黃明堂攝）

2017-06-28 16:33

［記者黃明堂／台東報導］「2017年nga’ay ho馬卡巴嗨- Go 揪（Joy）台東201趣」！這一串文字係蝦米？台東市公所為今年馬卡巴嗨活動名稱費心冠名，民眾被這串文字考倒了！

台市公所配合台東市原住民族群聯合豐年祭，自7月1日起至8月12日將舉辦馬卡巴嗨文化觀光季，一連串精彩熱鬧系列活動，有咖啡飄香音樂饗宴、馬卡巴嗨公主勇士選拔、觀光大使PK舞台秀、2017活力山海社區嘉年華台東加油、馬卡巴嗨晚會、市長盃慢速壘球錦標賽等。

市公所印製相關活動文宣，活動全名是「2017年nga’ay ho馬卡巴嗨- Go 揪（Joy）台東201趣」，一般人直覺只看懂2017、馬卡巴嗨、台東，全部湊在一起，就一頭霧水了！

正解：「nga’ay ho」是阿美族問候語，「Go 揪」有樓上招樓下的廣邀意味，更是市長張「國洲」名字的台語諧音，「Joy」與揪互用，享受歡樂；至於「201」也不是什麼密碼，要與「趣」連在一起唸，就是「2017」。

市公所表示，6月30日至7月22日各部落豐年祭及收穫祭等祭儀，時間地點已於台東市公所網站公告，請想近距離感受各部落祭傳統歲時祭儀之美的民眾，可按時前往觀禮，市公所提醒，各部落豐年祭時間請與部落主席或執行階層總幹事連繫確認，並請遵守部落規定。

相關活動訊息，請洽詢台東市公所（089）325301，原民課分機160或台東市公所全球資訊網。