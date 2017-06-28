惡劣！出國唸書託男友照顧愛犬 他竟轉送給新女友

連姓女子出國唸書後將飼養的柴犬交給呂姓男友照顧，回台後，兩人決定分手，連女要求呂男把狗還她，呂男推稱「不見了！」卻把狗送給後任的曾姓女友。示意圖。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-06-28 16:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名連姓女子，出國唸書後將飼養的柴犬（名：樂樂）交給呂姓男友照顧，回台後，兩人決定分手，連女要求呂男把樂樂還她，呂男推稱「狗不見了！」卻把樂樂送給後任的曾姓女友，去年10月，連女無意間在寵物網站看到曾女與樂樂的合照，這才發現愛犬根本不是走失，怒告呂男、曾女侵占，新北地檢署認為，曾女不知樂樂是連女的狗，因此今起訴呂男、曾女獲不起訴處分。

100年12月，連女出國唸書，將愛犬交給呂男照顧，102年2月連女求學返國，兩人戀情也喊「ㄘㄟˋ」，連女要求呂男將樂樂還給她，呂男找各種理由推諉不還狗，直至連女找到租屋處，再次向呂男討回愛犬時，呂男卻兩手一攤說：「狗在公園走失不見了！」

連女傷心陪伴6年的愛犬走失，四處張貼尋狗啟示，不放棄找回愛犬的任何希望，去年10月，連女在黑皮愛犬屋網站看到曾女與一隻柴犬的合照，她懷疑這隻柴犬就是樂樂，於是主動透過網路與曾女攀談，曾女說狗是呂男送她的，名字也叫「樂樂」，連女證實自己的猜測沒錯，氣得對呂男、曾女提告。

庭訊時，呂男辯稱，「樂樂是我與連女交往時一起養的，也算是我的，我為何不能送人。」；曾女則說，當初到男友家看到樂樂覺得很喜歡，男友就把狗送給她，指當初帶回樂樂時，狗狗的身體狀態不佳，她花了很多錢帶樂樂去看病，且養了樂樂多年，不願將狗給連女。

因連女出示樂樂購買證明，加上呂男坦承將狗送給曾女，檢方因此依侵占罪將呂男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑，曾女因不知情，為善意取得第三人，獲不起訴處分。