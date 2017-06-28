李光輝告股東詐欺 今以告訴人身分出庭

2017-06-28 16:23

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕精神科名醫、光輝生命醫學公司負責人李光輝，涉嫌於101年至104年間，出售該公司未上市股票牟利，不法所得逾2億元，日前被台北地檢署依涉違公司法、證券交易法等罪起訴；對此，李喊冤否認犯行，辯稱股票是被股東康智能、梁靜儀、潘偉等人侵占並拿去販售，控告3人涉侵占、詐欺等罪，北檢今首度以告訴人身分傳李出庭，訊後請回。

今天下午2時許，李光輝在兩名律師陪同下出庭應訊，穿著打扮與之前提告時幾乎無異，同樣是穿「青」色領帶、「白」色衣服，希望司法可以還他清白，還特別說自己的鞋子是「堵爛鞋」。

54歲李光輝為英國雪菲爾大學精神醫學博士，常現身於電視談話性節目，擁有相當知名度。

李光輝表示，之前被起訴，檢察官可能沒有聽到關鍵錄音帶，因而有所誤會。

李光輝指出，股東康智能與曾明煌企圖在一個禮拜內，以52元把公司股票賣出去，這件事他完全不知情，直到101年底，公司委託的證券公司副總才提醒他股票被賣了；李重申股票並非他賣的，且不只康智能在賣，還包括陳威陶，所以陳已被他告了。

李光輝說，一個科學家怎麼可能在短時間一個月內，就對未上市股票的盤頭、路徑、方法、定價均瞭若指掌，這部分有很大的誤會，希望檢察官能查清楚；至於專利的部分，公司則有三分專利。

檢方調查，李光輝以不實文宣佯稱自己是免疫細胞第3代體外複製技術及腫瘤疫苗發明人，公司預計於102年第2季公開發行、年底上興櫃等，以每股10元至60元不等價格，出售公司未上市股票，但他宣稱的技術卻未向衛福部申請許可，也沒有臨床實驗支持，療效顯有疑慮，日前將李起訴。