空調冷氣霸路阻礙通行 基警高效取締民眾稱讚

2017-06-28 15:26

〔記者林欣漢、吳昇儒／基隆報導〕基隆市基金一路基隆一信旁某電器行，將空調冷氣等營業用品堆置在道路上，阻礙行人通行，霸路行為引發民怨，有民眾上午拍照檢舉，警方獲報後，中午立即前往開單告發，民眾有感盛讚警方的高效率，投書本報盼予以揭露表揚；警方指出，取締過後，仍會持續執行取締路霸勤務，呼籲商家、住家切勿心存僥倖。

何姓民眾指出，基金一路基隆一信旁一間電器行，將待維修的冷氣主機長期置於騎樓地面，妨礙行人通行，卻未見取締，基隆市警局長王慶麟、環保局長賴煥紘上午接獲民眾陳情，立即指示市警局第四分局大武崙派出所所長劉孝謙、警員吳國明前往開單告發，店家也隨即將障礙物搬回店裡。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第82條，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，或利用道路為工作場所及未經許可在道路設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物，可處1200元以上、2400元以下罰鍰，未來將持續不定時取締路霸，維護人車安全。

基隆市長林右昌曾表示，道路環境要從馬路往人行環境去加強改善，基隆地狹人稠，路幅也不大，最大的問題仍在於停車位的不足，特別是機車停車，甚至於人行環境不佳，人行道騎樓被占用停滿機車，都有很大關係，應正本清源從停車空間去改善。