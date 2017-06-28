詐團得手破400萬元 2車手落網大哭「怕被關」

2017-06-28 14:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方破獲車手詐騙集團，逮獲鄭姓車手頭及陳姓少年，兩人假冒檢察官登門詐財，還以「水果」代稱錢、詐騙是「PK」，暗號「找被害人PK收水果」，意思是「去跟被害人詐財」，值得一提的是，集團對成員洗腦「警察抓不到」，不料才南下高雄一趟，就被警方鎖定逮人，並查出經手金額超過400萬元，2人落網嚎啕大哭，直呼「很怕被關」，警訊後今將2人依詐欺罪嫌送辦，另將追緝3名少年到案。

警方調查，鳳山區1名公務人員退休的76歲黃姓老翁，今年5月接獲詐騙電話，對方誆騙黃翁身分被盜辦手機門號，必須提領存款交由檢方監管，不料黃翁竟信以為真，當天連跑2家銀行提領98萬元，於住處當面交給假冒檢察官的陳姓少年，黃翁事後驚覺被騙報案。

鳳山警方據報調閱監視器畫面，鎖定陳姓少年（16歲）涉嫌重大，以車追人北上台中，5月底前往陳姓少年住處逮人，陳父氣罵「不學好」；警方深入查出鄭姓男子今年才20歲，竟是集團車手頭，昨再北上台中逮人，他的女友見警嚇一大跳，才知男友竟是詐騙集團成員。

警方指出，該車手集團是「豹子」集團的下線成員，鄭男與陳姓少年在網咖認識，均因缺錢花用才會鋌而走險，鄭男是車手頭，負責發薪水給陳姓少年等車手，警方於陳男住處查扣20多張交易明細表，光他1人經手金額就高達400萬元。

警方表示，2人到案後悔不已，鄭男供稱，犯案1個多月賺3萬多元，集團對成員洗腦「錢好賺，警察抓不到」，不料才南下鳳山一趟，竟被警方逮獲送辦，「沒想到會被關」，2人警局內嚎啕大哭，全案依詐欺罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆