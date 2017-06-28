愛情騙徒騙半年無收入 肥仔男渣被起訴

警方破案時查獲的證物，但這個愛情詐騙集團尚未得款就被掃蕩。（資料照）

2017-06-28 14:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕白忙一場！台中市林姓男子組成7人愛情詐騙集團，透過中國各交友網站，盜用英俊帥哥照片，冒充是證券投資公司的高階主管，吸引想結婚的中國女子上鉤，再以投資等理由詐騙，警方於今年4月偵破時，赫然發現帥哥竟是體重破百公斤的肥仔男渣，不過，他們技術欠佳，雖有至少11名中國女人上當，但尚未匯款就被警察查獲，台中地檢署今天依詐欺未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，33歲林姓男子夥同6名22歲至26歲男子，於去年（2016年）11月組成愛情詐欺集團，機房設於台中市西屯區崇德路，他們先在中國的「世紀佳緣」、「花田囍事」等交往網站，盜用帥哥的照片，刊登徵友啟事，誘引想結婚且經濟狀況佳的中國女人上鉤。

雙方搭上線之後，再透過微信等通訊軟體談感情，這群騙徒謊稱自己是「日本松井證券公司」、「相互證券公司」等證券投資公司的高階主管，以任職公司有高獲利金融商品，但公司禁止職員購買為由，想商借對方的帳戶購買，這群騙徒先慫恿上當的中國女子，到中國民生銀行開設帳戶，再謊稱會有獲利所得匯入帳戶內。

事隔一段時間，並沒有錢匯入帳戶，這群騙徒又改稱，被同事陷害，獲利被沒收，希望對方能幫忙，先匯入一筆保證金，讓他把獲利拿到之後，會把保證金退回，不料，約11名中國女子被騙並開設帳戶，但尚未匯款時，今年4月就被警方查獲，忙了將近半年，尚未騙到錢，台中地檢署以共同詐欺取財未遂罪起訴。