打工長女悼早逝警察父親 悲泣如何接下重擔

2017-06-28 14:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局偵查隊小隊長吳東原積勞成疾，不幸肝癌英年早逝，得年48歲；板橋警分局發揮同事愛，籌辦吳東原治喪委員會，不少警界同事更自發捐助，希望拋磚引玉，告慰吳東原在天之靈。

吳東原的子女泣述心聲，長女道出：「我的父親吳東原先生，從事警察工作27年，他是個擁有正義感的警察，也是個盡責的父親…父親總獨自承受弟弟、妹妹的學費、家裡開銷、醫藥費和年邁母親的生活費⋯這些壓力，如今我們頓失依靠」

不幸辭世的偵查小隊長吳東原歷經大小刑案，偵破過不少矚目社會案件，但為人低調的他，下班後，多將時間留給家人，事母至孝的他，對妻子與3名兒女也疼愛有加，還斥資買來休旅車，為的就是讓一家人共同出遊。

板橋警分局同仁得知吳東原罹患肝癌不治的噩耗，都很難接受，同事說，警察工作日夜顛倒，加上吳東原在工作上拚命三郎的個性，長年積勞成疾，拚治安、績效，顧家庭下，忽略自己健康，導致讓病灶加劇，雖然請假治療，仍於24日晚間病逝於和信醫院，目前遺體暫時安置板橋區長江路一段16號3樓第二廳（鼎佑會館），供同仁、好友上香祭拜，訂於7月8日（星期六）下午2時，於板橋殯儀館景福廳公祭。

愛家的吳東原與妻兒、老母親感情深厚，他的長女也相當懂事，在父親驟逝後，扛起安撫阿嬤、母親及照顧弟妹的重擔，讓長輩相當不捨，也只能安慰她堅強，她也對父喪發出最哀慟的心聲。