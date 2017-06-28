遭控強制趕人 桃社會局：恆愛部分家屬不配合

2017-06-28 13:40

［記者陳昀／桃園報導］桃園市綜合性身心障礙福利服務中心即將改建、轉型，設在裡面的恆愛啟智技藝中心，自7月起不再提供住宿服務，但仍有8名院生的家屬不願接受轉介，今天到立法院召開記者會抗議，指社會局強制趕人，但桃園市社會局回應說，去年至今已向家屬多次說明、發文，也協助轉銜，是部分家屬始終不願配合。

家屬指控，社會局打算於6月底斷水斷電強制趕走住民，還在協調會時拒絕提供轉銜機構的書面承諾，而且衛福部明明要求在完成轉銜安置前，都要提供照護服務，社會局卻無視衛福部的要求。

社會局回應說，市府委託啟智技藝中心辦理恆愛的住宿服務，由啟技與家屬簽訂委託照顧契約，雙方契約將於6月底終止，啟技也依規定提前通知，並不是強制趕人，但7月起該處不會再有照護團隊。

社會局表示，去年開始輔導住民轉銜到各合適機構，除了拒絕配合的8位院生家屬，其他人都已獲得妥適照顧，家屬若不滿意社會局安排的轉銜機構，可以自行尋覓其他機構或帶回家自行照顧，不是社會局不顧衛福部承諾，是因為部分家屬堅持不配合。

對於家屬指控社會局在協調會上拒絕提供轉銜的書面承諾，社會局說，當時是家屬自行列出5點訴求，要求社會局長古梓龍直接簽名答應，但內容並不完全合理，當時就向家屬解釋，後續也提出其他配套，若家屬需要，可以再針對後續的轉銜配套，給予家屬正式公文。