洪仲丘更審宣判 沈威志等9人判刑一覽表

陸軍下士洪仲丘案28日更一審宣判，洪仲丘爸爸、媽媽與姐姐立委洪慈庸皆出席聆聽判決。判決結果，除前少將旅長沈威志等3人無罪，何江忠等6人均刑度大減，且都獲緩刑，洪仲丘的媽媽受訪時表示難以接受。（記者張嘉明攝）

2017-06-28 12:54

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院更一審今宣判洪仲丘冤死案，因542旅前副旅長何江忠等六人和洪家和解，皆獲大幅減刑，且均獲緩刑，最大咖的被告、542旅前旅長沈威志、269旅憲兵官郭毓龍、士官羅濟元3人均獲無罪，洪家律師庭後表示，將對沈威志獲判無罪部份提起上訴；而4年前的今天，正好是洪仲丘被移送到269旅關禁閉處分的日子。

洪仲丘案更一審的沈威志等9名被告，判刑如下：

一、沈威志（旅長）：罪名：公務員假借職上權力私行拘禁。

一審：六月。二審：無罪。更一審：無罪。

二、何江忠（副旅長）：罪名：公務員假借職上權力私行拘禁。

一審：六月。二審：三年。更一審：一年六月、緩刑兩年。

三、徐信正（連長）：罪名：公務員假借職上權力私行拘禁。

一審：八月。二審：三年。更一審：一年六月、緩刑兩年。

四、劉延俊（副連長）：罪名：公務員假借職上權力私行拘禁。

一審：六月。二審：二年。更一審：一年、緩刑兩年。

五、陳以人（士官長）：罪名：公務員假借職上權力私行拘禁。

一審：六月。二審：二年。更一審：一年、緩刑兩年。

六、范佐憲（上士）：罪名：公務員假借職上權力私行拘禁。

一審：六月。二審：兩年八月。更一審：一年二月、緩刑二年。

七、郭毓龍（憲兵官）：罪名：業務過失致死罪。

一審：三月。二審：八月。更一審：無罪。

八、陳毅勳（管理士）：

一審罪名：上官藉勢凌虐軍人罪，判六月。

二審罪名：業務過失致死，判六月。

更一審罪名：業務過失致死罪，判刑四月，緩刑二年。

九、羅濟元（中士）：

一、二審罪名：均為業務過失致死，判五月。更一審：無罪。