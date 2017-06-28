涉用違法醫療線材 李進良開庭稱被騙

2017-06-28 12:40

［記者張文川／台北報導］藝人胡瓜的女婿、醫美醫師李進良，與4家整形診所的醫師，被控使用「羅比珍妮」醫材公司涉違法引進的隆鼻、拉皮線材，為病患整形，5位醫師被依涉嫌違反藥事法起訴，台北地院今天首度開庭，李進良否認犯罪，聲稱完全是被羅比珍妮騙而進貨；庭外媒體追問他是否已與小禎復合？李進良突然回頭看了女記者一眼，但沒有回答。

「羅比珍妮」醫材公司由負責人姜琤出錢投資，補教名師徐薇的丈夫江正明也是大股東，該公司涉嫌向韓國「媚得康」公司進口、販售未經衛福部准使用的隆鼻、拉皮線材，可能導致病患發炎、感染，不法獲利2000多萬元，去年10月依違反藥事法起訴姜琤、江正明等人，北院審理中。

檢調根據藥品出入庫資料，追查線材流向，發現有多家整形診所曾向羅比珍妮購買問題線材並使用在病患身上，北檢今年4月依違反藥事法起訴5位醫師，包括嘉仕美診所李進良、米蘭診所林維善、維閣診所林銘德、韓風診所張簡仕煌、悠美診所朱芃年。

北院今開庭，朱芃年請假未到，39歲張簡仕煌認罪，請求判緩刑，其餘3醫師都不認罪，主張是被「羅比珍妮」姜琤給騙了。李進良說，羅比珍妮是醫材界有資歷的大廠，姜琤父親竟是兩蔣御醫姜必寧，前夫是台北榮總醫院副院長劉建麟，醫界很多人尊稱她「師母」。

43歲李進良說，要使用姜琤賣的線材，還須赴韓國訓練，繳交約50萬元的學費，在國內還有各大相關醫療學會、甚至是理事長，在學會上助講推銷，且姜琤也有向診所提供有載明品牌的許可證，每次進貨都有合法的收據，使他完全不覺得拿到的線材是另行加工包裝的非法線材。

53歲林銘德也認為自己是被騙，且決定使用此線材的是診所合夥人劉姓醫院，不是他所決定，且向羅比珍妮進貨的有數十家診所，情節都雷同，為何只起訴5家，質疑檢方起訴的標準何在。

55歲林維善答辯，羅比珍妮在三總醫學中心等地大張旗鼓舉辦活動推廣此線材，並提供合格證書，派人到診所上課的投影片也有顯示線材的證號，藉此矇騙誤導診所，使他誤信是合法而引進使用。

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