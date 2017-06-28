雙胞胎兄弟河床竊林木 熱心民眾舉發

新竹縣一對從事照明工程的劉姓雙胞胎兄弟，涉嫌偷竊珍貴的牛樟木塊被警方查獲送辦。（記者廖雪茹翻攝）

2017-06-28 12:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕27日中午烈日當頭，新竹縣一對從事照明工程的劉姓雙胞胎兄弟卻跑到河床，涉嫌偷竊珍貴的牛樟木塊，幸好被熱心民眾發現並報警；五峰分駐所獲報趕至攔車，兩兄弟雖辯稱不知是竊取國有林木，但警方早已掌握線索，訊後將全案依違反森林法及竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

竹東警分局表示，27日中午接獲民眾報案，看到有人在搬運木塊，懷疑是山老鼠在竊取林木；五峰所副所長劉約翰及警員翁嘉宏隨即趕到竹122號縣道上，攔查該輛自小貨車，2警員一靠近該車便聞到濃濃的樟木味，果然在後車廂發現總重約85公斤的兩大塊牛樟木，價值約15300元。

46歲劉姓雙胞胎兄弟向警方辯稱，路過大鹿林道9K處，發現木塊卡在河床的大石間，因平常對園藝有興趣，才想把木頭帶回去做造景，並不知道這已經構成竊取國有林木。

不過，警方其實早在半個多月前，便發現有山老鼠將國有林地的珍貴木塊鋸成數塊後推至河床，利用日前連日大雨河水暴漲，將木塊帶往下游。

竹東分局偵查隊在該河床處埋伏守候多日，原以為犯嫌會利用夜間時段取出木塊以避人耳目，想不到劉姓雙胞胎竟在中午大剌剌地到河床取木塊，幸好有民眾熱心報案，警方才得以及時攔截。

竹東分局分局長謝博賢表示，五峰山區地廣人稀，警力有限而民力無窮，警局強化部落警政，結合部落居民守望相助，一同守護山林。

五峰分駐所員警在劉嫌的小貨車後車廂，發現總重約85公斤的兩大塊牛樟木。（記者廖雪茹翻攝）

五峰分駐所員警在劉嫌的小貨車後車廂，發現總重約85公斤的兩大塊牛樟木。（記者廖雪茹翻攝）

五峰分駐所員警在劉嫌的小貨車後車廂，發現總重約85公斤的兩大塊牛樟木。（記者廖雪茹翻攝）