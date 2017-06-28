爆料洪智坤5000萬喬蛋挨告 鍾小平吐「17字」致歉

台北市議員鍾小平當庭對洪智坤致歉獲得原諒，庭後預告將選下屆台北市長（記者溫于德攝）

2017-06-28 12:09

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台北市議員鍾小平前年在政論節目《正晶限時批》中爆料，指有市政顧問向遠雄索賄5千萬「喬」蛋，事後受訪還明確指出被控對象即是時任市政顧問的洪智坤；不過洪否否認同時提告鍾加重誹謗罪，事後歷經再議遭檢方依法起訴。全案今天上午於台北地院開庭，鍾當庭表達17字歉意提到，「對於查證疏忽造成洪智坤困擾，表示歉意」，洪立即原諒並撤告。

起訴指出，被告鍾小平前年3月24日於節目中提到，柯市府顧問團隊中有某位人士向遠雄董事長趙藤雄索討5千萬元用以處理大巨蛋案，隔天鍾再接受電視台電訪時表示，消息來源是「遠雄那邊的人」，記者詢問某人是否為洪智坤？鍾沉默2秒後回答，「對，是他，這幾天特偵組會傳那個顧問去問案。」

自認被誣指的洪智坤隨後也在臉書PO文，「由於鍾小平議員連續兩天誣指本人涉入遠雄巨蛋案，本人已委請律師對鍾小平議員提出加重誹謗之刑事告訴，以捍衛本人與市府之清白。」

檢方調查後，一度認定鍾未違反真實惡意原則，無「明知不實故意捏造」行為，認定罪嫌不足將被告不起訴處分；洪不滿聲請再議獲准，檢察官再度調查，雖鍾認罪並道歉，但因雙方無法達成和解，遂於今年5月24日將被告起訴。

鍾上午開庭前先是提到未來戰場不在市議員選具，將目光放在台北市長選舉；鍾說，未來將與同黨黨員丁守中進行黨內初選，以爭取下屆台北市長的國民黨提名，自信會贏得勝選並為藍營出征。

鍾稍後入庭則對洪表達歉意，對於查證不實以致於對外發言進而造成洪的困擾，深感歉意。獲得道歉的洪，除了立刻撤回刑事告訴外，同時拋棄民事求償權利。鍾在離庭前主動釋出善意伸手與洪握手言和，庭後面對媒體鏡頭則再度致歉。