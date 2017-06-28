中市保大任務 大隊長：夜間出巡，市民安心睡覺

2017-06-28 11:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊最近半年來光是線上巡邏就查獲6百多起槍砲、毒品、詐欺等各類案件，逮捕８百多人，顯赫績效讓不法之徒聞風喪膽，甚至以通訊軟體彼此提醒，大隊長蔡元戎昨強調，線上巡邏績效別無二法，只要落實盤查勤務，我給他們的任務是：「保大夜間出巡，市民安心睡覺」。

蔡元戎昨上廣播電台接受專訪，現場訪問採直播進行，透過輕鬆的口吻，互動的方式，與聽眾分享警方「保安警察大隊任務？特勤中隊之介紹與破獲績效？以及近年來臺中市治安改善了嗎？保安警察大隊對治安維護有那些具體成效？如何預防詐騙以及詐騙案例」等工作重點。

蔡元戎表示，保大巡邏警力遍及大台中，24小時不中斷，是守護大台中治安第一先鋒部隊，平均每個月在巡邏線上查獲刑案績效都超過100件，查獲案類：通緝犯、毒品案為主，另外也查獲槍械及詐欺車手，警察局長陳嘉昌給予高度的期許與鼓勵，其中俗稱霹靂中隊的特勤中隊表現相當亮眼，由72位年輕力壯，身手矯健的同仁組成，是大台中火力裝備及訓練最精良的戰鬥隊伍，我給他們的任務是：「保大夜間出巡，市民安心睡覺」。

此外保安大隊今年1至6月份，共計查獲各類刑案績效674件828人，其中包括槍砲案4件、毒品案367件、酒駕公共危險案88件、通緝犯188件、詐欺車手案10以及竊盜案等其他案件13件，績效表現亮麗，更在今年警察局三、四、五月份局務會報中，線上立破績效評比分別榮獲2次第一名及1次第2名的佳績，蔡元戎強調，線上巡邏績效別無二法，只要落實盤查勤務，勢必讓做奸犯科者繼續聞風喪膽。