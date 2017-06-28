生技廣告誇大挨罰288萬元過當 北高行判重新處分

2017-06-28 11:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕電影《食神》中，「撒尿牛丸」被稱有「考試考一百分」、「變美」等神奇功效，台詞讓人津津樂道，而台灣宏醫公司前年也在廣告中，宣稱旗下產品有「小孩功課前三名」、「整個痘痘都好了」等效果，結果被認定廣告誇大而挨罰288萬元，宏醫事後提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認定裁罰金額過當，判桃園市府應重為處分，可上訴。

判決指出，宏醫公司於104年間，陸續在購物頻道刊登廣告，稱小孩服用旗下特定產品後「功課皆在前三名」，此外還有改善痘痘、消水腫、晚上不用吃安眠藥、代謝變快、不易感冒等功效，結果被桃市府認定違規24次，審酌宏醫公司並非第一次違規，每次從重處罰12萬元，合計開罰288萬元。

宏醫公司提行政訴訟主張，其廣告內容不出一般報章雜誌、衛教資訊中提到的B群、葡萄糖胺功效，沒有誇張或誤導情形；此外也質疑主管機關沒有在首次違規時就提出警告，事後依次數開罰並不合理，違反「一行為不二罰」的原則，更何況相關廣告獲得的利益僅6萬餘元，開罰金額超過利益41倍，顯有裁量怠惰瑕疵。

北高行審理後認為，相關廣告已經暗示或影射產品有生理功能或改變身體外觀等效果，確實已經違反《食安法》規定，而《食安法》也沒有規定行政機關必須先警告或提醒業者才可以開罰，宏醫公司上述主張無足採認。

但北高行認為，從宏醫公司託播廣告的契約看來，這些時間密集、行為緊接的宣傳手法，可視為單一行為而非多次行為，本案確實違反「一行為不二罰」原則；另桃市府以違規次數計算裁罰金額，卻沒有考量宏醫公司應受責難程度與所得利益等情狀，也有裁量怠惰之虞，因此判決應撤銷裁罰，重為適當之處分。