500萬瑪莎拉蒂超跑 法拍半價沒人要

這輛來自愛情騙子的海神瑪莎拉蒂，雖引人矚目，卻無人競標。（記者張瑞楨攝）

2017-06-28 10:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天（28日）上午舉辦查扣物品拍賣，最受矚目的是查扣自愛情詐騙集團主嫌的海神瑪莎拉蒂豪車，這輛車市價400萬元至500多萬元，起標價210萬元，僅約新車價一半左右，不料，執行拍賣的拍賣官不斷喊著，這輛車只跑5萬多公里，「100年才查扣一輛，還有原價20多萬元的兩年原廠延長保固」，但車商與民眾卻不領情，他們還調侃拍賣官，這種車「外面150萬元就買得到了，你們（檢察官）自己留著吧」，以流標收場。

這輛海神瑪莎拉蒂豪車是今年4月間，由台中地檢署檢察官陳信郎指揮台中市警局刑事警察大隊偵七隊，偵破以24歲詹姓男子為首的愛情詐騙集團，這群騙徒鎖定華人交友網站的單身女子，盜用藝人帥哥的照片引熟女入甕，8個月獲利3000萬台幣，其中，一名中國楊姓單親媽媽被騙走211萬人民幣（折合台幣約496萬元），專程到台灣報案，警方在高雄市破獲詐騙機房，逮捕嫌詹姓主嫌等6人，詹男拿詐騙所得租豪宅、用名牌、喝好酒、吃美食、開瑪莎拉蒂名貴跑車，還在網路炫富。

這輛海神瑪莎拉蒂豪車2014年9月出廠，排氣量2979西西，行駛5萬2892公里，還欠銀行60萬元，起標價是210萬元，但現場車商與民眾仍不捧場，直呼起標價太高，不划算，拍賣官不斷強調「不會降價，不會減價拍賣」，但仍乏人問津。

至於其他車輛，拍賣成績也都欠佳，僅1輛BMW的X6汽車，欠銀行159萬元，另有稅金5萬餘元待繳清，1萬元起標，1萬元得標成交，1輛福特的RANGER，欠銀行115萬元，另有稅金約2萬元代繳，1000元起標，1000元成交，還有一輛機車2萬元起標，無欠稅欠貸款，以3萬6000元成標。

至於其他車輛，全都無人競標喊價，這些車的定價，都是地檢署以每輛2000元的代價，委託專業人士鑑定，但現場車商與包商都認為底價太高，他們甚至說，「請拍賣官乾脆賣給鑑價的人算了」。