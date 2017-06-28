洪仲丘案更一審宣判 洪慈庸質疑「沈威志做主官都沒責任？」

2017-06-28 10:46

〔記者楊國文／台北報導〕高院更一審今宣判陸軍下士洪仲丘遭不當操練冤死案，洪仲丘胞姊洪慈庸上午提早出庭聆判，她庭前表示，尊重父母和542旅副旅長何江忠等6名被告和解的結果，但她強調，至今無法理解542旅前旅長沈威志仍堅稱他無罪，質疑「難道軍中死了士官，做為主官的人都沒有責任嗎？」

洪家律師表示，因何江忠等6人有悔意，洪家同意和他們和解，金額從10萬到40萬元不等，都指定和解的被告將和解金捐給民間司法會、犯罪被害人保護協會等公益團體。

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