左營陸戰隊虐狗案 3士官兵遭判刑

2017-06-28 10:46

〔記者黃建華／高雄報導〕喧騰一時的左營海軍陸戰隊虐狗案，高雄地院一審依違反動保法將涉案中士班長陳祐才判刑6月、併科罰金15萬元，一等兵張峰瑜判刑6月，併科罰金13萬元，緩刑2年，另一一等兵胡家瑋則判刑６月，併科罰金22萬5仟元，緩刑2年。3人有期徒刑部分如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1千元折算一日。可上訴。

判決指出，胡家瑋為高雄市左營區海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營警衛二連之一等兵，於民國105年4月16日下午2時許，在駐守之海十監視哨執行衛哨勤務時，胡家瑋持自備BB槍射擊營區內飼養，供協助哨所監視、巡邏之用之犬隻「加布」，以此方式虐待動物，並要求另一個洪姓同袍持胡的手機拍攝虐狗行為，胡家瑋事後並將虐狗影片上傳至其與數名同單位友人共同成立之LINE群組，供群組內其他成員觀賞。

陳祐才則是高雄市左營區防警群警一營警二連之中士班長，張峰瑜則為同單位之一等兵。陳祐才於105年6月24日上午6時10分許單位晨操結束後，教唆張峰瑜傷害「小白」致死。張峰瑜邀同胡家瑋一同殺害「小白」， 先以鐵鍊鍊住「小白」之頸部，並牽至營區內堤防處，再分別以撿拾之木棍攻擊「小白」，欲使「小白」昏迷，但未能得逞，遂由胡家瑋持鐵鍊將「小白」甩下堤防，以此方式虐待、傷害「小白」，使「小白」因鐵鍊繞頸，吊掛在堤防外側，而窒息死亡，張峰瑜則在旁以其手機，拍攝胡家瑋虐待、傷害「小白」致死之行為。事後張峰瑜將虐狗影片上傳至其與數名友人共同成立之「小王八蛋」LINE群組，以此方式供群組成員觀賞上開虐待動物影片。

相關虐狗影片輾轉傳到網路，惹來愛狗人士撻伐，引發軒然大波。