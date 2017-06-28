被同事欺負竟拿流浪犬出氣！ 男子綁狗嘴虐待

2017-06-28 10:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名陳姓男子疑遭同事欺負，無處發洩情緒，竟對一隻流浪狗出氣，除用束帶綁住牠的嘴巴，還用尼龍繩圈住脖子繫在河堤鐵柱上，導致無辜的流浪犬飽受驚嚇、挨餓多日；幸被熱心民眾發現救出，豐田派出所27日循線揪出惡男，依動物保護法移送縣府家畜疾病防治所裁處，並要求從事動物志工服務反省。

竹北警分局表示，豐田所22日接獲黃姓民眾報案，指21日下午在竹北市西濱公路段鳳山溪橋下河堤，發現一隻流浪狗的嘴巴被束帶綁住，脖子也遭尼龍繩繫在河堤旁的鐵柱上；因黃姓民眾本身是保護流浪狗的志工，趕緊將束帶和尼龍繩解開，初步檢查犬隻外觀沒有受傷，但該犬已多日未進食，身體虛弱且飽受驚嚇，黃男將該犬交由朋友照顧安置後，向警方報案。

警方獲報後，過濾案發地點周邊路口監視器，並加強該地區巡邏密度，鎖定可疑犯嫌。豐田所員警27日下午查訪發現36歲陳姓男子形跡可疑，盤查時，員警見陳男神色有異，詢問其是否虐狗；陳男見難以卸責，最後坦承犯行。

陳男向警方坦承，因為在公司遭同事欺負，心有不滿，才會對狗出氣，19日下午用束帶和尼龍繩綁住這隻流浪狗。

警方除依規將全案移交縣府裁處，並訓誡陳男不應該虐待動物來發洩情緒，要求他尊重生命，痛改前非，利用時間從事動物志工；對此，陳男答應警方建議，將與警方安排的動物志工一同服務流浪狗，以彌補自己曾對流浪狗犯下的惡行。