洪仲丘案更一審 旅長沈威志仍無罪、副旅長等均獲緩刑

2017-06-28 10:28

〔記者楊國文／台北報導〕轟動一時的陸軍下士洪仲丘遭不當操練冤死案，全案已有9名被告被判刑定讞外，最高法院認為542旅前少將旅長沈威志確實收到洪的求救簡訊，卻仍批准他進行悔過處分，應查明有無刑責，去年撤銷高等法院判沈的無罪判決，連同上校副旅長何江忠等8名被告部份，均發回更審，因洪家和何江忠等6人達成和解，高院更一審訂今判沈威志等3人無罪外，何江忠等6人均刑度大減，且都獲緩刑。

更審今判決沈威志、269旅憲兵官郭毓龍、羅濟元均無罪外，另被發回更審的6位軍士官，包括何江忠、連長徐信正，副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲，269旅士官陳毅勳分別被判4月至1年6月不等徒刑，且6人均獲緩刑。

高院更一審審理期間，洪仲丘的父母考量何江忠等被告已有悔意，同意和解，已當庭請求法官對他們從輕量刑，預料何等人可望將獲減刑；但洪母表示，無法諒解堅持無罪的前少將旅長沈威志，還痛批他沒有悔意、卸責，「比士官還沒擔當」。

此案源於下士洪仲丘在2013年7月6日退伍前夕，因返營攜帶有照相功能的手機被查獲，同年6月28日被移送禁閉室後因操練時中暑急救無效死亡。事發後震驚全國，前國防部長高華柱下台，25萬白衫軍走上街頭，促使軍法體系回歸司法，軍中人權也獲得落實；洪仲丘的姊姊洪慈庸代表時代力量參加立委選舉，順利當選。

目前九名被告判決定讞者，包括李念祖、蕭志明、宋浩群、黃勝荃、陳嘉祥、李侑政、黃冠鈞、張豐政、侯孟南等9人，除張豐政、侯孟南獲判無罪，其餘7人分別判3到6月不等徒刑。

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