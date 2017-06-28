曾撞婦人致重傷 貨車司機又撞死婦人被判刑

2017-06-28 08:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾有開聯結車將婦人撞成重傷前科的蘇姓貨車司機，不記取教訓，去年在新竹市開營業曳引車，又因貿然右轉將何姓婦人當場撞死，新竹地院依業務過失致死罪判刑1年，家屬更向法官當庭要求重判，不願蘇男及其任職的貨運公司只要認罪、賠錢、有保險就沒事了！

判決書指出，蘇男為貨運公司司機，去年10月24日上午10點多開營業曳引車，沿新竹市牛埔南路行駛時，未讓騎機車的何女直行車先行，即貿然右轉，不慎撞擊人車，致何女胸腹部鈍力損傷，當場死亡。

法官調查，蘇男94年間即曾因駕駛營業半聯結車超速行駛，並於經過彎道時跨越分向限制線，駛入對向車道內，致與當時行駛於對向車道的一名婦人發生車禍，致被害人重傷害，業經高院依業務過失傷害致人重傷罪，判刑6月確定。

法官認為，蘇男既歷經前案，更應知所駕車輛車身龐巨，一旦肇事，後果極為嚴重，對於機車騎士尤是，卻未能嚴守道路交通安全規則，貿然右轉彎，直接撞擊被害人人車，致被害人瞬時殞命，所為實應予嚴正非難。

蘇男雖多次表達願賠償被害人家屬，惟因賠償金額有差距，迄今未能達成和解；家屬及訴訟代理人在庭表達希望本件重判，不願蘇男及其任職的貨運公司認為只要認罪、賠錢、有保險就沒事了，因此地院依業務過失致死罪判刑1年。