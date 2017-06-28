親我老婆一下，刺你一刀！男刺傷老友被判刑

2017-06-28 07:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕朋友妻、不可戲！新竹縣吳姓男子與鄰居兼多年好友曾男夫妻一起去日本玩，酒過三巡一群人起哄玩「親一下」遊戲，曾男竟親吻吳妻臉頰，吳男懷恨在心，從此反目成仇，憤而酒後持刀刺頸報復，新竹地院依傷害罪判刑1年。

判決書指出，吳男與曾男本為彼此熟識多年鄰居，104年兩對夫妻一起去日本北海道旅遊時，朋友起哄玩「親一下」遊戲，曾男心想有什麼問題，大家都這麼熟，抱一下有什麼關係，於是就親吳妻臉頰，沒想到此後和吳男二人反目成仇，彼此心生芥蒂。

去年11月14日晚間7點半，吳男見曾男到鄰居住處聊天，酒後想起往事，深感氣憤，竟持水果刀1把前往刺向曾男，致曾受有頸部穿刺傷，遭攻擊後，曾男隨即將插在頸部的水果刀拔出丟在地上，迅速前往房間內躲避。

吳男則說，曾男沒有跟他道歉，日本回來後有朋友說曾男比較不對，但朋友說曾男說他沒有風度，曾男做錯事又沒有道歉，他才會生氣，當天拿刀過去嚇他，是希望他會講和，這樣大家以後要喝酒也比較有伴，不然鄰居見面不打招呼也不好。

全案經新竹地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，但地院認定吳男無殺人犯意，且傷勢不重，因此變更起訴法條，改依傷害罪審理。

法官審酌人原為熟識二多年鄰居、朋友，因曾男先前在日本對吳妻不禮貌舉動，使二人心存芥蒂，因而疏遠，吳男酒思及往事突生氣憤，一時無法控制情緒，萌生教訓、傷害之意，持水果刀刺中曾男頸部，致頸部穿刺傷，造成身體及心理創傷程度非輕，吳男犯後雖坦承犯行，惟迄未與被害人達成和解或取得諒解，自承沒有唸書、只會寫自己名字，現已退休，因此雖然檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但地院仍依傷害罪判刑1年。