為200元？ 他吞藥賠上一條命

2017-06-27 23:57

〔記者王捷／台南報導〕這個月初台南市發生一起皮包竊案，警方到嫌犯郭男家中訪查，不料郭男開門後，自己卻到廚房灌了600cc農藥，警方聽到呻吟，立刻到廚房查看並叫救護車，經搶救後死亡，今日相驗結果發現，郭男沒有他殺嫌疑，家屬也沒有意見，不過警方透露，被偷的錢包裡只有200元現金，且未證實郭男就是嫌犯，若真是畏罪，賠上一條命真不值得。

40多歲的郭男有多項竊盜前科，因為沒有工作，所以才會伺機犯案，警方指出，這個月初，一名竊賊在市區經過一間透天厝，看到住戶一樓門沒有關，就潛入一樓院子偷走放在茶几上的皮包，接著就離開現場。

警方獲報後展開追查，發現監視器畫面的竊賊神似郭男，6月25日才到郭男家中訪查，郭男看到警方找上門，表面上開門，先要警方在客廳稍坐，自己則進入廚房，拿起一罐保特瓶裝的稀釋農藥灌了600cc，接著就倒地呻吟。

警方在客廳聽到呻吟聲，立即衝到廚房，當時郭男已經倒地，警方立即請救護員到場急救，但郭男送醫後仍宣告不治，相驗後沒有他殺嫌疑，家屬也沒有意見，警方則感到難過，雖然還未確定犯嫌就是郭男，但如果是為了200多元畏罪自殺實在不值得。

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