兩度偷國民黨旗 背後原因好心酸

2017-06-27 23:38

〔記者王捷／台南報導〕張姓男子涉嫌一起竊案，今日下午被帶回警所問訊，他行竊的物品為國民黨市黨部外插在柱子上的大型黨旗，令警方驚訝，獲報後展開追查，有精神疾病的張男落網後，警方查出，張男去年5月就曾行竊過黨旗，張男最後向警方供稱，因父親以前是國民黨工，現在失業、年紀大，常常悶悶不樂，所以想拿黨旗回家讓父親高興，讓警方聽了以後覺得心酸酸的，訊後將張男依竊盜嫌移送法辦。

40歲的張男，有毀損前科，家人指出他有精神障礙，領有精障手冊，去年張男因想拿市黨部外的黨旗，不慎將旗座破壞，因此被市黨部發現，報警後將張男帶回，不過市黨部不願追究。

警方指出，25日上午，張男到市黨部附近的教會參加活動，自從上次張男破壞黨部旗座後，家人就盯張男盯得很緊，沒想到這次他卻趁隙偷溜，又晃到市黨部，把旗子從旗座上抽起來，然後將旗桿放在原地，旗子則是折起來藏到教會。

警方循線找到張家，這時張母才向警方求情，兒子有精神障礙，希望市黨部不要計較；張男則向警方供稱，父親曾是國民黨黨工，常常拿小黨旗回家，現在父親年紀大，無法工作，所以他才會想拿這面大的黨旗回家，讓父親能開心一點。

市黨部人員看過監視器後，也向警方供稱，張男是市黨部常客，得知張男有精神疾病及他行竊的原因，表示不會計較，不過竊盜是非告訴乃論罪，希望一切按司法程序，如果以後有需要，張男可以到市黨部索取手拿式的黨旗。