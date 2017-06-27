小小新住民印尼版周子瑜 協助宣導登革熱

林小婷以印尼語及中文宣導登革熱正確的觀念。（記者劉慶侯翻攝）

2017-06-27 21:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕夏季是登革熱流行期，根據衛生福利部最新統計表示，106年5月16日出現首例本土登革熱確定病例，境外移入病例也累計達79例，並分布於全台17縣市。為此，移民署邀請14歲的印尼新住民二代林小婷，特別協助拍攝「2017多語版登革熱防疫宣導-印尼篇」公益宣導影片，用中文及印尼語宣導正確防疫常識。

由於台灣陸續發生多起境外移入病例，移民署與琉璃莊園公益行動協會合作，特別邀請有印尼周子瑜綽號的新二代林小婷（Elena），拍攝公益宣導影片，片中的林小婷用印尼語及中文宣導登革熱正確的觀念，例如：很多人以為體質的酸鹼會有影響，其實不會。真正會吸引蚊子的是體味重、體溫高、膽固醇高或紅血球多的人。有關登革熱防治相關資訊，新住民朋友們亦可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw/）查詢。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，認識很多新住民及新住民二代都很熱心公益，例如去年北市南門國中舉辦「南門社區藝術節」，她就推薦4位新住民及新住民二代公益性演出，讓社區認識新住民多元文化。

這次「2017多語版登革熱防疫宣導-印尼篇」公益宣導影片，她覺得小婷能善用印尼語，對衛生防疫盡一點力量很有意義，因為防疫是不分國界的，藉此也宣導讓印尼籍的新住民知曉夏日防疫之重要。

黃齡玉也補充，各級政府部門、學校、NGO等單位，如有需要新住民及新住民二代推廣多元文化，或配合新南向政策宣導業務，歡迎與移民署北市服務站聯絡。

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