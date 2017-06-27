通緝男欲探母 攜槍毒被查見母淚崩

2017-06-27 20:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒品通緝犯方姓男子（26歲），因太思念母親，欲偷偷探母，擦撞路旁車輛，警方據報處理，在方男身上查獲毒品，以及改造手槍1把、半成品3把，他供稱上網學得改槍技術，日前才因賣槍被送辦，官司還未結束又追加1案。

中山所今指出，從事經紀公司的方男，於本月15日因毒品案遭橋頭地檢通緝後，就離開楠梓住處到市區租屋躲藏，他於前晚駕駛自小客擦撞停在路旁的車輛，竟還在車內呼呼大睡，警方獲報趕到，清查身分發現是通緝犯，立即將他上銬調查。

方男乖乖將身上毒品11.61公克交出，眼尖員警看到車後座有1個提箱，打開後赫然發現1把改造手槍及19顆子彈，另在車後行李箱內，查獲改造手槍半成品共3把、子彈半成品44顆，以及一批改造工具。

警方調查，方男具有水電專長，今年1月才涉改造槍彈、販賣被送辦，官司還在進行中；不過，可能因為太想念母親，方男竟堅持「看到母親才肯做筆錄」，母親趕到問兒：「你前天是不是有來檳榔攤？」方男突然失控淚崩，原來因太想念母親，又不敢冒險找媽，只好開車停在檳榔攤旁，望著工作中的母親，警方聽後感動又無奈。

方母感歎地說：「要見兒子不是在派出所，就是在看守所」，兒子聽後痛哭失聲，頻向母親說對不起，令人不勝唏噓，全案訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。