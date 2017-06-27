老翁白骨命案》兄弟稱替老父討6400萬元 才分屍支解

2017-06-27 20:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市92歲老翁樓永豐，與78歲林姓男子共同投資土地，欠債6千4百萬元，林男兩個兒子不滿樓翁一直拖欠債務不還，104年7月將樓翁誘出分屍支解，分別棄置新北市大漢溪及三峽山區，今年3月警方發現老翁大腿骨，確認是命案，上週趁大兒子林舜銘返台脫產時逮人，另將小兒子林宇光傳喚到案，訊後依殺人重罪，有串證、逃亡之虞聲押兩人。

兩個兒子跟警方說，他們都認為父親被樓男騙，才想出面替他討回公道，以還有錢要投資，要父親約樓出來談，樓即從板橋車站搭計程車到大兒子三峽租屋處見面，樓一到場，林家兩個兒子隨即將他綑綁，兩人跟警方說，樓被綁後，不斷大罵兩人，兩人氣憤之餘，才以束帶勒住他的脖子，等斷氣後，又以鋸子及刀子將他遺體支解，分裝兩袋棄置。

根據兩林嫌所述，樓翁頭、手部分，被棄置在新北大橋下的大漢溪裡，身體及腿部，則棄置三峽雲深瀑布旁，以石頭掩埋，案發3天後大兒子即搭機離台赴美找前妻，小兒子則若無其事般續與父母親同住。

直到去年12月，一名撿骨師到雲森瀑布健行，意外發現一支白骨在溪水裡載浮載承，經比對為樓翁腿脛骨，檢警重啟調查，警方上線監聽，發現林男小兒子上週接獲傳票後，急忙聯絡哥哥，還說「我們被盯上了！」林男大兒子連忙返台脫產，並在25日準備搭機離境，警方在機場攔阻將他帶回偵訊。