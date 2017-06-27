洗錢防制法新制28日上路 攜10萬台幣未申報將沒入

2017-06-27 17:37

〔記者姚介修／台北報導〕針對少數投機集團利用出境攜帶超量台幣被查獲後，沒有罰則全數發還的漏洞，6月28日凌晨起將有新法開罰，不讓這些洗錢集團有機可趁，未來不管什麽幣種，只要沒有申報遭查獲，超出的部份全數沒入處份。

新修訂的洗錢防制法，旅客不得攜帶總價超過10萬台幣、或總價值超過2萬的人民幣、外幣則是總價不得超過1萬美金，及無記名有價證券1萬美金、黃金則是總價不得超過2萬美金，還有超過自用目的的鑽石、寶石、白金總價值也不得超過台幣50萬， 這次除了增加台幣超量沒入處罰之外，也增加了鑽石、寶石及白金超過50萬台幣沒有申報沒入的新規定。

對於這點許多海關私下表示，鑽石、寶石的認定價值有很大的難度，單就1克拉的鑽石，價錢就有很多誤差上百倍，寶石就更不用說了，等級的差異決定價位的多寡，執行時有很大的困難與爭議。

其實這次新修訂的洗錢防制法最大的不同就是，未來只要攜帶超過10萬台幣沒有申報就是沒入，鑽石、寶石及白金總價值超過50萬台幣也是要罰款，由於鑽石、寶石的價值很難鑒定，未來可能會有很大的爭議。

這次海關室檢查室的宣導不足，旅客表示根本看不到這些新規定，這些新修訂的洗錢防制法攸關旅客權益，海關在宣導方面應該全面宣導，幾張小宣傳單及海報無法達到宣傳效果也讓人詬病。

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