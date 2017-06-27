北市都更案屋主二訪柯P新竹老家 仍吃閉門羹

2017-06-27 18:06

［記者洪美秀／新竹報導］台北市長安西路都更案中反對都更的屋主張權嶔等人，今天下午第2次到台北市長柯文哲新竹市老家，要找柯媽媽陳情，他們手持看板批柯P搞紅包都更，都更一點都不透明，不過柯媽一如上次未開門回應，讓張等人仍是吃閉門羹。

陪同陳情的台灣之聲負責人許榮棋說，新北市三重區曾發生都更案偷拆案，新北市府立刻勒令停工、廢除建造，但台北市碰上偷拆案，卻只罰9萬，甚至繼續動工，讓他們無法接受。

許榮棋說，希望台北市能比照新北市，在與受害人做妥善處理、溝通前，不能讓惡意偷拆的建商動工興建，「否則以後建商都用偷拆的」。

許榮棋說，他們與反對都更的張姓屋主3個月來抗爭都得不到柯文哲回應，曾找民代陳情，被建議來找柯媽媽比較有效，因柯媽媽對柯文哲有影響力，這次就算沒見到，下一次還會再來。

「柯P只想當總統，都更都不管！」許榮棋手持標語高喊說，柯P上任後曾揚言都更透明化，結果根本不透明，希望柯能消滅紅包都更，不要讓建商用不法手段獲取暴利。

屋主張權嶔今年3月間曾到柯媽家要求借住，要陳訴遭拆遷的痛苦心聲，不過柯爸、柯媽未出面，得知張要借住的訴求，還遭柯媽洗臉嗆「我家又不是旅館！」，今天張權嶔等人仍未見到柯爸及柯媽，再吃閉門羹，但都說如果有時間還是會繼續來找柯媽陳情。

  • 台北市長安西路反都更案的張姓屋主等一群人今天再度到台北市長柯文哲在新竹市老家，要找柯媽陳情，仍吃閉門羹，未見到柯媽。（記者洪美秀攝）

    台北市長安西路反都更案的張姓屋主等一群人今天再度到台北市長柯文哲在新竹市老家，要找柯媽陳情，仍吃閉門羹，未見到柯媽。（記者洪美秀攝）

  • 台北市長安西路反都更案的張姓屋主等一群人，今天二度到台北市長柯文哲位在新竹市的老家要找柯媽陳情，但柯媽一如上次未開門回應。（記者洪美秀攝）

    台北市長安西路反都更案的張姓屋主等一群人，今天二度到台北市長柯文哲位在新竹市的老家要找柯媽陳情，但柯媽一如上次未開門回應。（記者洪美秀攝）

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