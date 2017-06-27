北市都更案屋主二訪柯P新竹老家 仍吃閉門羹

2017-06-27 18:06

［記者洪美秀／新竹報導］台北市長安西路都更案中反對都更的屋主張權嶔等人，今天下午第2次到台北市長柯文哲新竹市老家，要找柯媽媽陳情，他們手持看板批柯P搞紅包都更，都更一點都不透明，不過柯媽一如上次未開門回應，讓張等人仍是吃閉門羹。

陪同陳情的台灣之聲負責人許榮棋說，新北市三重區曾發生都更案偷拆案，新北市府立刻勒令停工、廢除建造，但台北市碰上偷拆案，卻只罰9萬，甚至繼續動工，讓他們無法接受。

許榮棋說，希望台北市能比照新北市，在與受害人做妥善處理、溝通前，不能讓惡意偷拆的建商動工興建，「否則以後建商都用偷拆的」。

許榮棋說，他們與反對都更的張姓屋主3個月來抗爭都得不到柯文哲回應，曾找民代陳情，被建議來找柯媽媽比較有效，因柯媽媽對柯文哲有影響力，這次就算沒見到，下一次還會再來。

「柯P只想當總統，都更都不管！」許榮棋手持標語高喊說，柯P上任後曾揚言都更透明化，結果根本不透明，希望柯能消滅紅包都更，不要讓建商用不法手段獲取暴利。

屋主張權嶔今年3月間曾到柯媽家要求借住，要陳訴遭拆遷的痛苦心聲，不過柯爸、柯媽未出面，得知張要借住的訴求，還遭柯媽洗臉嗆「我家又不是旅館！」，今天張權嶔等人仍未見到柯爸及柯媽，再吃閉門羹，但都說如果有時間還是會繼續來找柯媽陳情。