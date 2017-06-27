基隆市警局32名警官調動 女所長新上任

新上任的女所長廖妍羚（右）與同任警職的隊長黃柏銘（左）被稱為警界的神鵰俠侶（記者吳昇儒翻攝）

2017-06-27 19:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局今日發布新一波人員調動名單，其中最亮眼的是原任四分局的女巡官廖妍羚陞任安定派出所長，也是基隆罕見的女所長。另一分局警備隊長廖昭智，則調任二分局二組組長；原職缺由四分局安樂派出所長胡天福接任。

基隆市警局近年來僅出現過一名女所長韓智先，任職於和一所，後來調任刑事局預防科。此次，又一名女所長上任。

廖所長的同事指出，廖員的男朋友也在基隆市警局服務，就是目前擔任基隆市刑大偵四隊隊長黃柏銘，專門負責打詐業務，兩人交往多年，是人人稱羨的警界神鵰俠侶；而黃隊長也擔任過安定所長，真的有夠巧。

警察局一共調整32名警官職務，其他異動的警官，所長部分為，安樂派出所長陳弘輝、深澳坑派出所長呂首翰、八斗子派出所副所長吳沐澤、正濱派出所長楊鈞耀、和一路派出所長張少騰、、安瀾橋派出所長陳明勝、碇內派出所長林冠丞、復興派出所長謝李斌。

副所長部分為，忠二路派出所副所長劉威成、信六路派出所副所長王聖傑、碇內派出所副所長郭建文、百福派出所副所長路鴻裕、大武崙派出所副所長潘明杰、

其他單位部分為，交通隊警務員陳建華、少年隊警務員留國維、保防科調查員陳淑蘭、顏國倫、張惠伃、後勤科警務員林映慈、外事科警務員李之荃、督察科警務員徐紹文、謝青樺、刑大警務員藍濬傑、保安科警務員胡藤耀、秘書科警務員張以欣、政風室警務員陳昶銘、後勤科警務員盧善修、保安科警務員洪煥喨、二分局巡官方彥中，合計32員，將於6月29日到任。