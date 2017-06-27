基隆暖暖運動公園前人車爭道 將設標線型人行道

2017-06-27 17:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕前往基隆市暖暖運動公園的東碇路，人行道與道路無明顯區隔，常出現人車爭道的狀況，基隆市議員林明智今天與市府工務處、都市發展處等單位前往會勘後，規劃先設置標線型人行道。

台二丙線基福公路開通後，東碇路成為大客車進入基福公路的替代道路，在地碇和里長林香指出，近兩年大車增加，但東碇路卻沒有行人專用道，常見人車爭道險象，加上照明不足，入夜後易發生危險。

林明智為此在議會定期大會提案，建議市府在東碇路至源遠路152巷設置單邊人行道，並加強照明改善等安全問題，但市府工務處指出，該處道路屬都市計畫15米計畫道路，大部分座落於私人土地，數十年前由建商開闢，但多年來尚未徵收土地作為新闢道路，現況由工務處以既成道路養護管理。

據了解，該處未徵收道路地主是藝人許效舜的父親許義隆，多年前許義隆就曾因為徵收拓寬問題，在道路上噴上私人土地字樣，並揚言不排除封路。

林明智今天建議市府向中央爭取預算，列入生活圈道路交通系統建設計畫，將延宕已久的東碇路交通改善、計畫道路未徵收私人土地列入，以回歸都市計畫道路養護管理的根本，初估土地徵收與道路改善需2億元經費。

討論後，各單位達成先設置標線型人行道、改善照明設施的共識，工務處也將納入林明智建議，重新檢討東碇路計畫道路拓寬，列入生活圈道路交通系統建設計畫。