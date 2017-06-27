1家4口急診室打人 共判19個月需57萬元

光田醫院急診室暴力監視畫面。（記者楊政郡翻攝）

2017-06-27 17:06

［記者楊政郡／台中報導］105年7月13日，台中市沙鹿光田醫院發生一家五口圍毆護理人員案，台中地院法官為了維護醫療環境，拔除醫療人員心中陰影，林婦一家4人被依傷害及違反醫療法判3至6月徒刑，1人無罪，全部易科罰金需57萬元，還要面對陳姓受害人民事求償100萬的官司。

判決書指出，47歲林姓婦人與女兒、女婿、長子，去年7月13日凌晨近2時帶著次子（25歲）到光田醫院急診室，因次子右手被冷氣機之機體割傷，血流如注，林婦心急如焚，大喊趕快來幫忙，到急診室門口次子躺上病床，林婦就直接要推進急診室病房，但被檢傷中心的陳姓護理師喊住，大喊不要再推病床了！要求先進行檢傷後，才把病患推到急診室處理傷口。

但此舉引來林婦母女不滿，認為陳姓護理員態度不佳，立即向急診室護理長投訴，陳員得知被投訴也心情不佳，馬上找林婦等理論，但雙方口氣都不好，引來眾人圍觀，林婦徒然右手舉起打了陳員左臉一巴掌，引起一片騷動。

林婦女婿原站在急診室門口，見狀以為陳員要打岳母，衝過來加入戰局，其他醫護人員見起衝突紛紛勸架，陳員也趕緊跑往門口司機休息室求援，林婦女婿掙脫眾人後追到門口，持續徒手毆打陳員，林婦也趕上來徒手搥打，林婦被李姓護理師等多人架開阻擋，林婦的女兒趁隙上前抓陳員，又讓女婿對陳員又打了好幾拳。

外面打成一團，醫護人員仍完成為林婦次子的縫合與包紮工作，不料次子右手才包紮結束後，衝到門口也以左手對陳員痛毆，也打了勸架的楊姓司機一掌，林婦女兒及女婿又持續圍毆、腳踢陳員數下。

越來越多醫護人員及司機加入勸架，才拉開雙方，平息這場混戰，造成陳員頭部多處鈍傷、鼻樑鈍傷、臉部及頸部擦傷、腦震盪等傷害。林婦一家4人被判得易科罰金刑計19個月，罰金需57萬元，日後還要面對陳原民事求償。

法官發現，混戰中林婦的長子只是在勸架、拉開人群，不是出手打人，唯一判無罪，而此普通傷害罪，判處林婦的女婿6月、林婦及次子各5月、林婦女兒3月、長子無罪。

光田醫院急診室暴力監視畫面。（記者楊政郡翻攝）