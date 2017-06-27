偽簽董事會出席紀錄 王令一3兄妹又判刑

2017-06-27 16:17

〔記者張文川／台北報導〕力霸集團前董事長王又曾的5名子女，因掏空力霸等案被判刑定讞後陸續發監執行，審理期間法院發現時任力霸、嘉食化公司董事的王令台、王令一、王令楣、符捷先、郭立力、黃鳴棟、王事展、陳明海、李穎儒等9人另涉偽造董事會出席紀錄，檢方另行起訴，9人皆認罪，台北地院今各依13至14次偽造文書罪，將王令台判刑2年，王令一、王令楣各1年10月，皆可易科罰金。可上訴。

北檢起訴指出，2006年7月之後，力霸及嘉食化召開多次董事會，王令台等9名董事沒實際出席董事會，卻均在出席紀錄上簽名，涉偽造文書；9人均承認犯行，並稱是受王又曾指示，才偽造出席紀錄。

據了解，王又曾的5名子女因涉力霸掏空案，已陸續入監服刑，王又曾和妻子王金世英，從2007年即滯美未歸，王又曾去年6月在洛杉磯高速公路車禍身亡，其妻王金世英仍在美國。

王又曾經營力霸集團，自1998年起出現鉅額虧損，周轉困難，調度資金挖東補西，遂操控集團各公司董事會，要求總經理與下屬集體舞弊配合辦理，共掏空731億餘元，王又曾夫婦遠走美國，兒女留在台灣背責扛債。

最高法院2013年判決，東森前總裁王令麟及兄妹王令一、王令僑、王令台與王令楣，分遭判刑3年8月至11年6月不等定讞，王家5名子女為此陸續入監，兄妹已先後獲准假釋。