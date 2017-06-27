獨家》投訴性騷擾反被免職 高市商業會處理不當挨罰

2017-06-27 15:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市商業會前年處理一名女員工投訴奉派參加「高市警友會」自強活動遭到性騷擾，第一時間不但未詳查，反將被害女員工以「無故脫隊」免職，遭高雄市勞工局以違反性別工作平等法裁罰20萬元，市商會不服裁罰，提行政訴訟狀告勞工局，高雄高等行政法院近日審結，認為勞工局裁罰有據，駁回市商會之訴。全案可上訴。

市商會挨罰20萬元 怒告勞工局敗訴

判決指出，高雄市商業會一名女會務員工，前（104）年10月向高市勞工局投訴，指其在職期間奉派支援參加104年9月16日、17日的「高雄市警察之友會」在九份的2天1夜理監事國內自強活動，擔任工作人員，卻在入住民宿時遭撫摸頭、背及撫摸大腿、有意無意觸碰胸部等性騷擾，因恐懼不安，被迫和另一女會務人員漏夜脫隊逃離。

翌日被害人萌生辭職念頭而將辭呈與原委，送交高市商業會與警友會、高市商工研究發展促進會及高市機器商業公會4會聯合辦公室，不料，高雄市商業會在知悉性騷擾疑案時未在第一時間詳查，與提供協助，反以「無故脫隊」為由將被害人免職，高雄市勞工局接獲投訴後，因此對高雄市商業會以違反性別工作平等法裁罰20萬元。

高雄市商業會不服裁罰，提起行政訴訟狀告勞工局，並以該女員工送交辭呈地點的高雄市機器公會，並非高雄市商會抗辯，高雄高等行政法院審理發現，投訴遭性騷擾的女員工辭呈提及，「在九份入住民宿當晚遭訴外人H君性騷擾及要求陪睡，於恐懼及害怕之下半夜逃離入住民宿以確保名節‧‧‧如今遭遇如此事件，無法再繼續工作下去，悲傷之餘特聯名辭去現職‧‧‧。」其內容已明確記載當事人有遭受職場性騷擾情事。市商會雖主張上開辭呈送達之地點並非原告所在位置，指該會係收受申訴人104年10月2日存證信函時，始知悉該起性騷擾。

不過，高等行政法院發現，市商會理監事會在104年9月18日就該辭呈加以討論，並以「該女會務員工無故脫隊離去，違反勞動契約情節重大，簽予免職。」應已閱畢該辭呈內容，自無對其內所載當事人遭受職場性騷擾而辭職情事諉為不知之理。將辭呈是否合法送達與原告市商會是否「知悉」職場性騷擾事件二者混為一談，顯屬卸責之詞。合議庭認定勞工局裁罰市商會20萬元有理，駁回市商會之訴。