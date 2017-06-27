懷疑「告狀」害他丟工作 男砍會計判賠122萬

2017-06-27 16:41

〔記者王定傳／新北報導〕新北市周姓男子原本在一間精密塑膠鋼模製造廠擔任廠長，前年遭資遣後，懷疑是賴姓女會計打小報告所致，今年1月竟變裝殺回公司，嗆：「我要先殺你」等語，隨後持長約38.2公分的尖刀，朝賴女頸部砍殺，甚至拿打孔機朝賴女後頭敲擊；被害者提出求償，新北地院判周賠償122萬餘元。

檢警調查，103年間，周男遭開除後，懷疑是賴女打小報告所致，且求職不順，去年1月27日晚間6時許，他戴著帽子、口罩及手套，殺回公司質問，賴女否認資遣一事與她有關。

周男不接受，大喊：「為什麼要害我活不下去，我不想活了，要先殺了妳！」隨即持尖刀朝賴頸部砍殺；他還拿抓賴女頭部撞擊地板，甚至高舉打孔機敲賴女後腦，並拿鉛筆戳她頸部，所幸其他同事發現阻止，將賴女送醫，救回一命。

刑庭審理時，周男辯稱是賴女一直以言語刺激，才拿尖刀、打孔機及鉛筆攻擊，只有傷害而已，沒有要殺她之意；法官認定周男持續針對極為脆弱要害部位攻擊，且刀刃還斷成2節，刀尖部分也有缺損，可見他力道甚猛、殺意甚堅，依殺人未遂罪，判周8年徒刑。

被害者提出求償363萬餘元；周男仍堅稱無殺人故意，法官不採信，判周賠償132萬餘元，扣除勞動部勞工保險局核付的失能給付金7萬餘元，周仍給付122萬餘元。