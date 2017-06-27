知法犯法！「妻妾成群」賣案法官胡景彬改判16年

2017-06-27 13:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「妻妾成群」法官之稱，包養情婦、上酒家索賄「賣案」的前台中高分院法官胡景彬，其涉入的貪污案，台中高分院今天（27日）更一審判決，依違背職務收受賄賂罪重判16年徒刑，併科罰金600萬元，當白手套拿取賄款300萬元的情婦（三房）黃月蟾，依洗錢等罪判處徒刑2年10月，全案可再上訴。

台中高分院指出，此案是胡景彬承辦一起民事官司時，當事人邱錦珠希望能掌握中港大飯店50％以上的股份，保有中港大飯店的經營權，透過弟媳黃玲玲居間，由胡景彬的「三房」情婦黃月蟾（與黃玲玲有堂姐妹的關係），向胡景彬尋求協助，進而引發這起貪污案。

胡景彬審理此案時，藉由不當訴訟指揮的方式，讓這起官司的對照人感受到壓力，2012年8月26日，邱錦珠拿300萬元與高價的琉璃一組，再由黃月蟾洗錢，把230萬元藏在人頭開設的保管箱，這起民事官司於2013年8月9日和解落幕。

胡景彬否認有收受賄賂，黃月蟾坦承收到琉璃與300萬元，但否認是賄賂，並辯稱胡景彬全都不知情，但台中高分院認為，包括證據與監聽譯文，都足以認定胡景彬、黃月蟾共同違背職務收受賄賂。

台中高分院認為，胡景彬是該院民事庭法官，職司第二審審判職務，受領國家薪俸，本負有誠實、清廉義務，公務員誠實清廉，是人民對政府信賴的基礎，更是維護社會公義根本，但他卻貪污破壞公務純潔性，私生活未予檢點在先，於與元配存有婚姻關係的約束下，猶另與二房、三房（黃月蟾）同居生子，因生活負擔費用龐大、入不敷出而收賄，更違背法官職務，為邱錦珠分析、擬定訴訟方向，且胡景彬否認犯行，黃月蟾亦未吐露實情，犯後態度欠佳，而量處上述之刑。

此案一審時，貪污部分，台中地院判處他有期徒刑14年、併科1000萬元罰金，台中高分院二審從14年加重到16年，但被最高法院撤銷，台中高分院更一審則改判16年、併科罰金600萬元，褫奪公權8年，可再上訴。