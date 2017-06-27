色誘男子貸款投資詐財 女子賠25萬獲判緩刑

2017-06-27 12:35

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓女子8年前以化名在交友網站邂逅陳姓男子後，假藉交往誘陳男辦銀行信用貸款25萬元投資餐廳，之後卻以虧損為由，騙陳男交回投資合約書，信貸債留陳男，陳不甘受騙提告，高雄地院依偽造私文書罪判陳女4月，但審酌陳女已賠償陳男25萬元達成和解，諭知緩刑2年。

判決指出，大學畢業的陳姓女子，民國98年4月間以假名「王XX」在交友網站結識陳姓男子，以相約看電影、吃下午茶等男女交往活動，取得陳男信任後，竟意圖為自己不法之所有，與真實姓名、年籍不詳，自稱「謝大哥」之成年男子，共同基於詐欺取財、行使偽造私文書之犯意，將陳男帶至新興區一家「茶里布朗餐廳」，介紹「謝大哥」為其姊夫且餐廳負責人，進而同桌飲宴。

席間由「謝大哥」佯稱餐廳正招募投資，再於98年4月18日邀約陳男至餐廳，以投資餐廳之名義，要求陳男辦理信用貸款參與投資，致陳陷於錯誤同意投資新台幣25萬及申辦貸款，陳女遂在被害人陳男之信用貸款申請書之聯絡人基本資料欄位虛偽填載「王XX」

姓名，委由不知情之吳姓代書向渣打銀行申辦信用貸款，足生損害渣打銀行對於客戶資料管理之正確性，俟核貸撥款後，陳女於同年4月30日將25萬元提領一空。

陳女與自稱「謝大哥」之男子隨後佯稱投資虧損，餐廳無法經營，要求投資人繳回投資合約書及股份證明俾利清算或盤讓，陳男因而同意繳回上開文件，嗣無力繳納貸款，陳女等人又逃匿，陳男始知受騙，報警處理。

檢警追查多年才查出陳女真實身分，將她起訴。高雄地院審理期間，陳女與被害人陳男達成和解，賠償其25萬元，法官審酌陳女已婚，育有一名小孩要照顧，雖判刑4月，得易科罰金，但諭知緩刑2年。