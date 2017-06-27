台版犀利哥？ 大熱天穿14件衣褲 自覺穿搭別具風味

2017-06-27 12:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕真詭異！台中市警局三分局勤工派出所接獲偷竊報案，驚見來自雲林縣台西鄉的36歲蔡姓遊民，大熱天身上竟穿著8件衣服與6件褲子，全身冒汗且散發惡臭，他涉嫌破壞店家櫥櫃竊取香菸，警方問他為何穿這麼多衣褲？他回答說，衣褲都是撿來的，他對衣飾穿搭很有興趣，自認穿著別具風味，「就算再怎麼熱，流再多汗，都無所謂」。

勤工所是在23日清晨接獲報案，指轄區黃昏市場內，有人破壞店家的櫥櫃偷東西，員警攔下蔡姓遊民，聞到令人作噁氣味撲鼻而來，蔡姓遊民滿頭大汗，渾身散發異常氣味，顯得很詭異。

從外表來看，蔡姓遊民顯得很壯碩，警方將他帶回勤工所，請他把衣服、褲子先脫下，避免天熱中暑，卻驚見他連內衣褲在內，共穿了8件衣服與6件褲子，脫下衣褲之後，他顯得很瘦，他也不否認在市場內，見四下無人而行竊。

員警問他炎熱天氣為何穿如此多的衣褲？他說，對衣飾穿搭很感興趣，路上見到棄置的衣褲，他就撿拾穿在身上，不計較衣褲是否骯髒發臭，從雲林縣台西鄉一路走到台中市南區，這幾天都沒有洗澡，汗臭味再加上衣褲原本的異味，全身散發難以言喻的酸腐味道，他還強調，自己穿著別有風味，天氣再怎麼熱，汗流得再多，他也無所謂。

警方發現他竊取3條香菸，請他略事梳洗之後，依竊盜罪嫌法辦。