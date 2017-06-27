機捷驚傳暴力毆人 無辜旅客挨打鼻樑流血

2017-06-27 12:07

〔記者王冠仁／台北報導〕桃園機場捷運今天早上驚傳一起暴力事件，一名旅客在機場捷運台北車站站內連通道要前往搭乘列車時，忽然無端遭一名身穿黑衣的街友出手毆打，導致他鼻樑流血送醫治療。

警方獲報追查，員警巡經站區大廳發現一名男子裸露上身疾速奔跑，與稍早通報中歐人者特徵相符，立即將他攔下盤查，警方發現他就是毆人的吳姓街友（37歲）。

警方說，目前已經將吳男帶回派出所釐清案發經過，不過他渾身酒氣，講話顛三倒四，警方將待他清醒後進一步追究相關罪責。

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