嘉義民宅瓦斯氣爆 女屋主50％二度燒傷

嘉義市西區玉山路、世賢路口的一處民宅傳出氣爆，警消正處理中。（圖擷自臉書「綠豆嘉義人」）

2017-06-27 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市西區玉山路、世賢路口的一處民宅傳出瓦斯氣爆，一名女屋主全身50%二度燒傷送醫急救。

根據臉書粉絲團「綠豆嘉義人」今早11點多PO文指出，嘉義市西區玉山路、世賢路口的一處民宅發生氣爆，消防人員迅速趕抵現場救援；綜合媒體報導，女屋主疑因炊事不慎發生意外，全身有50%二度燒傷，現已送醫急救，消防人員仍在現場持續戒備。